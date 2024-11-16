خالد عبدالفتاح يعتذر لجماهير الأهلي بسبب منشوره على "انستجرام"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعرب خالد عبدالفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تقديره الكبير لجماهير النادي، مشيدًا بدعمهم المستمر له منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء.

خالد عبدالفتاح يعتذر لجماهير الأهلي

وفي تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، قدم عبدالفتاح اعتذاره عما نشره عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، مؤكدًا أن ما تم نشره كان غير مقصود ومفعم بالعاطفة، نافيًا أي نية للمساس بمشاعر جماهير الأهلي التي يكن لها احترامًا كبيرًا، والتي دائمًا ما تكون داعمة للفريق.

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تجدر الإشارة إلى أن الأزمة اندلعت بعد تعليقه على تصرفات مروان حمدي، مهاجم نادي بيراميدز، خلال مباراة الفريقين في الموسم الماضي، حيث تم توقيع عقوبات عليه من قبل لجنة الانضباط في وقت لاحق.

 

 

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