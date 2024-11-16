استشهاد 6 مواطنين بقصف إسرائيلي استهدف صالون حلاقة وسط غزة

أفاد مراسل RT في قطاع غزة، اليوم السبت، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف صالون حلاقة في محيط عيادة الدرج وسط مدينة غزة.

وأشار مراسل Rt إلى أنه منذ فجر اليوم واصل الجيش الإسرائيلي نسف المنازل السكنية في المناطق الغربية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كما لقي 5 من الأهالي حتفهم وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف مسيرة بمنطقة الجنينة شرق مدينة رفح، وقتل شخصان آخران في منطقة خربة العدس بقصف من طائرات الاحتلال الحربية.

وفي مدينة غزة، لقي ثلاثة فلسطينيين مصرعهم وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الطائرات الإسرائيلية لمنزل في حي الشجاعية شرق المدينة.

وكانت مصادر الصحة في غزة قد أفادت "بارتكاب الاحتلال 3 مجازر ضد العائلات، وصل من ضحاياها للمستشفيات 28 شهيدًا و120 مصابا، في غضون الساعات القليلة الماضية، بقصف جوي ومدفعي على شمال وجنوب قطاع غزة".

وفي إفادة لاحقة بعد ظهر السبت، أعلنت وزارة الصحة بغزة "ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 43799 شهيدا فيما ارتفع عدد المصابين إلى 103601 مصابا".