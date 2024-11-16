أسعار تذاكر مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

الفجر الرياضي
منتخب مصر
منتخب مصر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مصر نحو المباراة المقبلة التي تجمع منتخب مصر ضد منتخب بوتسوانا ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025. ورغم ضمان منتخب الفراعنة التأهل رسميًا، إلا أن الجماهير تترقب أداءً قويًا وختامًا مميزًا للتصفيات، خاصة بعد التعادل الأخير مع منتخب كاب فيردي بهدف لمثله على ملعب الأخير.

أسعار تذاكر مباراة مصر وبوتسوانا

سيُقام اللقاء المنتظر يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 21 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الدفاع الجوي. سيتم بث المباراة عبر قناة تايم سبورتس الأرضية، ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي محمد عفيفي.

txt

عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة زيزو وثلاثي الأبيض قبل مواجهة المصري

txt

بالتزكية.. هاني أبو ريدة رئيسًا للاتحاد المصري لكرة القدم (القائمة الكاملة)

أسعار تذاكر المباراة جاءت على النحو التالي:

  • الدرجة الثالثة: 75 جنيهًا.
  • الدرجة الثانية: 100 جنيه.
  • الدرجة الأولى: 150 جنيهًا.

تتوفر التذاكر عبر نقاط البيع الرسمية، ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا لدعم المنتخب الوطني.

ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات أمم إفريقيا 2025

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثالثة، مع ضمان تأهله رسميًا إلى البطولة الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار عام 2025. ترتيب المجموعة كالتالي:

  • منتخب مصر: 13 نقطة (تأهل رسميًا).
  • منتخب بوتسوانا: 7 نقاط.
  • منتخب كاب فيردي: 4 نقاط.
  • منتخب موريتانيا: 4 نقاط.
مصر بوتسوانا مباراة مصر وبوتسوانا أسعار تذاكر مباراة مصر وبوتسوانا منتخب مصر منتخب بوتسوانا تصفيات كاس امم افريقيا

مواد متعلقة

مصر تحتفظ بعضويتها في المجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي

رونالدو يوجه رسالة إلى أموريم ومانشستر يونايتد
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

التشكيل الرسمي لمواجهة الكونغو الديمقراطية وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

بسبب رسالة غامضة.. ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند

اتحاد الصناعات: تشغيل شركة النصر شهادة ميلاد لتوطين صناعة السيارات

التشكيل الرسمي لمنتخب المجر لمواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية

وزير الاتصالات يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية الأمن السيبرانى بالقرية الذكية

البرلمان يحسم الجدل حول إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج