أسعار تذاكر مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مصر نحو المباراة المقبلة التي تجمع منتخب مصر ضد منتخب بوتسوانا ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025. ورغم ضمان منتخب الفراعنة التأهل رسميًا، إلا أن الجماهير تترقب أداءً قويًا وختامًا مميزًا للتصفيات، خاصة بعد التعادل الأخير مع منتخب كاب فيردي بهدف لمثله على ملعب الأخير.

أسعار تذاكر مباراة مصر وبوتسوانا

سيُقام اللقاء المنتظر يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 21 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الدفاع الجوي. سيتم بث المباراة عبر قناة تايم سبورتس الأرضية، ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي محمد عفيفي.

أسعار تذاكر المباراة جاءت على النحو التالي:

الدرجة الثالثة: 75 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 100 جنيه.

الدرجة الأولى: 150 جنيهًا.

تتوفر التذاكر عبر نقاط البيع الرسمية، ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا لدعم المنتخب الوطني.

ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات أمم إفريقيا 2025

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثالثة، مع ضمان تأهله رسميًا إلى البطولة الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار عام 2025. ترتيب المجموعة كالتالي: