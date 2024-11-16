محافظ الدقهلية يترأس لجنة القيادات لاختيار عدد من مديري عموم الإدارات

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جانب من أعمال اللجنة
جانب من أعمال اللجنة برئاسة محافظ الدقهلية

ترأس اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماع لجنة القيادات لاختبار واختيار 4 مدراء عموم إدارات من بين 36 متقدم.

ضمت اللجنة في عضويتها،الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة،والدكتور السيد الحسانين مدير مديرية الطب البيطري،والدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور علي حسن مدير مديرية التموين،والدكتورة منى عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة.

بالإضافة إلى الأستاذة آمال بحيري مدير عام التنظيم والإدارة، والدكتور اسلام اسماعيل عضو هيئة التدريس بكلية هندسة المنصورة.

وذلك لاختيار مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية من بين 24 متقدما،واختيار مدير عام الشئون المالية والإدارية من بين 2 متقدمين،واختبار مدير عام الرياضة متقدم واحد،مدير عام التجارة الداخلية من بين 9 متقدمين.

وأكد محافظ الدقهلية أن المقابلات والاختبارات أجريت على مدار يومين بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا على تكافؤ الفرص في اختيار أكفأ العناصر وفقا للأسس والقواعد والشروط التي تتطلبها كل وظيفة.

وأكد "مرزوق" أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،وتنفيذا لتوجهات الدولة في مواكبة إحتياجات المرحلة وتحقيقا للتدوير الوظيفي للإستفادة من الخبرات المتنوعة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي.

محافظ الدقهلية يترأس لجنة القيادات لاختيار عدد من مديري عموم الإدارات

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