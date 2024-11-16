طلب التحريات في اتهام سائق وضع ملصقًا خادشًا للحياء على حافلة نقل جماعى

حوادث
النيابة العامة
النيابة العامة

 
كلفت جهات التحقيق بالنيابة العامة، بسرعة اجراء التحريات في اتهام سائق بوضع ملصقًا خادشًا للحياء على حافلة نقل جماعى
كانت قد كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن وضع قائد حافلة "نقل جماعي" ملصقًا خادشًا للحياء بالزجاج الخلفي حال سيره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بالفحص أمكن تحديد وضبط الحافلة "منتهية التراخيص"، وقائدها سائق بشركة للنقل الجماعي، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.

حوادث الفجر اتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية التواصل الاجتماعي النيابة العامة تحريات تحقيق جهات التحقيق

الأكثر قراءة

عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

التشكيل الرسمي لمواجهة الكونغو الديمقراطية وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

بسبب رسالة غامضة.. ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند

اتحاد الصناعات: تشغيل شركة النصر شهادة ميلاد لتوطين صناعة السيارات

التشكيل الرسمي لمنتخب المجر لمواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية

وزير الاتصالات يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية الأمن السيبرانى بالقرية الذكية

البرلمان يحسم الجدل حول إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج