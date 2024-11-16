طلب التحريات في اتهام سائق وضع ملصقًا خادشًا للحياء على حافلة نقل جماعى



كلفت جهات التحقيق بالنيابة العامة، بسرعة اجراء التحريات في اتهام سائق بوضع ملصقًا خادشًا للحياء على حافلة نقل جماعى

كانت قد كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن وضع قائد حافلة "نقل جماعي" ملصقًا خادشًا للحياء بالزجاج الخلفي حال سيره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بالفحص أمكن تحديد وضبط الحافلة "منتهية التراخيص"، وقائدها سائق بشركة للنقل الجماعي، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.