نجم برشلونة ينافس عمر مرموش لتعويض محمد صلاح في ليفربول

أفادت تقارير صحفية أن أحد نجوم نادي برشلونة دخل في منافسة مع المصري عمر مرموش، لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت، لتعويض الرحيل المحتمل للدولي المصري محمد صلاح عن ليفربول.

رافينيا ينافس مرموش لتعويض صلاح

وينتهي عقد الدولي المصري مع الريدز قبل بنهاية الموسم الحالي، يونيو 2025، ولم يتوصل لاتفاق لتمديد العقد حتى الآن.

واشار موقع "El Nacional" الإسباني، أن ليفربول يرغب في التعاقد مع رافينيا، لاعب نادي برشلونة، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة إذا رحل محمد صلاح.

وكشف الموقع أن آرني سلوت المدير الفني للنادي الإنجليزي أبدى إعجابه الشديد لما ما يقدمه الجناح البرازيلي مع برشلونة في الوقت الحالي وأخبر مسؤولي ليفربول رغبته في التعاقد معه.

والجدير بالذكر أن برشلونة حاليًا في وضع صعب قد يجعله غير قادر على رفض العروض الكبرى للاعبيه في ظل رغبته في توفير الأموال لحل الأزمة المالية.

وبالتالي أصبح رافينيا المنافس الرئيسي للمصري الآخر عمر مرموش على مقعد معوض محمد صلاح الصيف القادم.

وسجل رافينيا خلال الموسم الحالي 12 هدفًا في مختلف البطولات، وصنع 10 آخرين.