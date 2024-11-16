النيابة الإدارية تستجيب لشكوى أحد المواطنين بعد استغاثته (تفاصيل)

تنفيذًا لتكليفات المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال الاهتمام بشكاوى المواطنين من خلال إجراءات سريعة وفعَّالة تحقق العدالة الناجزة وتعزّز ثقة المواطنين في منظومة العدالة؛ استجابت النيابة الإدارية لشكوى أحد المواطنين التي رصدها مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية مساء يوم الخميس الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠٢٤ من خلال مقطع فيديو مصور للشاكي على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يتضرر فيه من انتشار وتراكم مياه الصرف الصحي حول أساسات العقار المقيم به بناحية مدينة الحوامدية، بما يؤثر على سلامة العقار ويشكل تهديدًا على قاطنيه.

حيث قامت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة - القسم الأول، برئاسة المستشار عمرو الشرقاوي – مدير النيابة، بتكليف المختصين بالوحدة المحلية لمدينة الحوامدية بسرعة الانتقال وفحص الشكوى؛ وتنفيذًا لذلك قامت لجنة من الوحدة المحلية بالانتقال لمكان العقار في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس الجمعة، وأجرت معاينة شاملة للعقار على الطبيعة لتحديد الأعمال المطلوبة للإصلاح.

وصباح اليوم السبت استمعت الأستاذة وفاء طنطاوي - وكيل النيابة، لأقوال صاحب العقار - والد الشاكي - ولأقوال مدير إدارة المرافق بالوحدة المحلية لمدينة الحوامدية، والذي قرر أنه تم عمل جسَّات وأخذ عينة من المياه ومخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة التنسيق بين كافة الأجهزة والأطراف المعنية لإزالة أسباب الشكوى.

وبناءً عليه أمرت النيابة بتشكيل لجنة لمتابعة ومراجعة أعمال الصرف الصحي بالمنطقة وتقديم تقريرها للنيابة فور انتهاء أعمالها.

وجارٍ استكمال التحقيقات

وفي ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الآليات المستحدثة لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد والتي تشمل:

الخط الساخن: ١٦١١٧

البريد الإلكتروني: [email protected]

WhatsApp: ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨

الرسائل التفاعلية القصيرة: ١٤١١

قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram: ١٤١١

تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء: متاح علي كافة متاجر برامج تشغيل الهواتف الذكية

بخلاف الوسائل التقليدية لتقديم الشكاوى والتي تشمل:

البريد العادي.

الفاكس: ٠٢٣٨٢٤٥٢٣١

الحضور الشخصي

العنوان: مبنى رئاسة النيابة الإدارية – ميدان النجدة – الحي الرابع - مدينة السادس من أكتوبر

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