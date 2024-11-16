رئيس الأركان الإسرائيلي يجري جولة ميدانية في منطقة كفركلا جنوب لبنان

العدو الصهيوني
رئيس أركان الجيش
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - أرشيفية

قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي هذا الأسبوع بجولة ميدانية لتقييم الوضع في منطقة كفركلا جنوب لبنان.

وجرت الجولة برفقة قائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين، وقائد فرقة "الجليل" (91) العميد شاي كلبر، وقادة آخرين.

وقال رئيس الأركان إن الجيش الإسرائيلي سيواصل القتال وشن ضربات في العمق وتوجيه ضربات قوية لحزب الله مشيرا إلى ان حزب الله يدفع ثمنا باهظا، فسلسلة القيادة لديهم انهارت، وهناك العديد من القتلى في صفوف عناصرهم، والبنية التحتية لديهم مدمرة حسب قوله.

وتابع هاليفي: "ما دام هذا التنظيم يواصل إطلاق النار سنستمر في القتال والمضي قدما إلى الأمام وتنفيذ الخطط وشن ضربات في العمق، وضرب حزب الله بشكل قاس جدا. سنتوقف فقط عندما نعلم أننا نعيد سكان الشمال بأمان".

وأضاف: "نحن نراقب عن كثب إيران واليمن والعراق، والإرهاب في يهودا والسامرة، ومنذ يومين كنا في غزة، وهناك أيضا الوضع ليس هادئا".

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