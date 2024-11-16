أغلى شقة بـ400 ألف.. أسعار وأماكن شقق سكن لكل المصريين 5 الجاهزة للتسليم

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح المرحلة الخامسة من مشروع "سكن لكل المصريين"، والذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط في عدد من المدن والمحافظات المصرية.

هذا الطرح يأتي تأكيدًا على التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية للمواطنين في مناطق مختلفة من الجمهورية وليس قصرها على المدن الجديدة فقط كما قد يتصور البعض.

تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 5 الجاهزة للتسليم

يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المطروحة في هذه المرحلة 23،958 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري.

وتم توجيه هذه الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل في عدة محافظات ومناطق مختلفة عبر جمهورية مصر العربية.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 الجاهزة للتسليم

يتضمن الطرح الجديد 23958 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بعدد من المحافظات بمختلف مناطق الجمهورية، بأسعار تتراوح ما بين 184 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه.

وحدات بسعر 184 ألف جنيه

- محافظة المنيا: وحدات 75 مترًا بسعر 184 ألف جنيه، في بني مزار بموقعي "أبو جرج، وأبطوجة".

وحدات بسعر 210 آلاف جنيه

- محافظة سوهاج: مواقع "نجع تمام، ونجع النجار، وأرض المشتل" ومدينة جهينة في مواقع "كوم الجرون، نزة المحزمين، ونجع الحويج، ونجع حميد"، ومدينة المنشآة في موقع "خارفة المنشآة"، ومدينة طهطا في مواقع "الشيخ زين الدين، الشيخ رحومة، الحريدية البحرية"، وفي مدينة المراغة في مواقع "السمارنة الغريزات – الغريزات، وأقصاص"، ومدينة طما في موقع "العزبة المستجدة- تل الزوكي".

وحدات 90 مترًا بسعر 250 ألف جنيه

- محافظة أسوان بمدينة "كوم أمبو- وإدفو".

- محافظة الجيزة بمدينة "جزر القطوري- العياط".

وحدات بسعر 270 ألف جنيه

- محافظة أسوان بمدينة إدفو.

- محافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع "المطمر" ومدينة منفلوط بموقع "العتامنة".

- محافظة الفيوم بمدينة "هوارة".

- محافظة المنوفية بمركز السادات بمواقع "الأخماس، بديل الدير، الصوامع، ومدينة منوف بموقع "بهواش".

- محافظة سوهاج بمدينة الكوثر بموقع المنطقة الصناعية.

- محافظة الفيوم بمدينتي دمشقين وشدموه.

- محافظة قنا بمدينة أبو تشت بموقعي "بلاد المال بحري، وبلاد المال قبلي، ومدينة قوص بموقع العليقات.

وحدات 90 مترًا بسعر 300 ألف جنيه

- محافظة أسيوط في مدن "أبنوب، منقباد، والبداري".

- محافظة الأقصر بمدينة أرمنت بموقعي "أبو قليعي، والرياينة" ومدينة إسنا بمنطقة الشغب، ومدينة القرنة بمدينة "الضبعية".

- محافظة الإسماعيلية في مدينة القنطرة شرق، ومدينة فايد بموقع قرية عبد الناصر.

- محافظة الشرقية بمدينة القرين.

- محافظة جنوب سيناء بمدينة أبو رديس.

- محافظة قنا بمدينة الوقف.

- محافظة شمال سيناء بمدينة العريش.

- محافظة البحيرة بمدينة وادي النطرون.

وحدات بسعر 350 ألف جنيه

- محافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع "بجوار الكمين".

- محافظة الأقصر بمدينة إسنا بموقع الدير، ومدينة الطود.

- محافظة المنوفية بمركز السادات بموقع الخطاطبة.

- محافظة البحيرة بمدينة كفر الدوار.

- محافظة المنيا بمدينة المنيا بموقع المطاهرة.

- محافظة بني سويف بمدينة بياض العرب.

- محافظة قنا بمدينة قوص بموقع العقب.

- محافظة سوهاج بمدينة الكوثر بمواقع "أرض حمام السباحة، المنطقة المثلثة، بجوار مدرسة المناهل، منطقة البنوك، خلف المخيم، أرض الغابة".

- محافظة مطروح بمدينة الحمام.

وحدات بسعر 400 ألف جنيه

- محافظة الأقصر بمدينة المدامود بموقع "مدينة الشمس".

- محافظة قنا بمدينة نجع حمادي بموقعي "الضمرانية، وهو2"، ومدينة نقادة بموقع "الشيخ حسين".

- محافظة الشرقية بمدينة فاقوس بموقع الصالحية.

- محافظة أسيوط بمدينة منفلوط بموقع الحما.