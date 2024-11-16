بعد عودتها للعمل.. تفاصيل أول أتوبيس من إنتاج شركة النصر للسيارات

أزاحت شركة النصر للسيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، الستار عن أحدث منتجاتها وذلك عقب عودتها للإنتاج من جديد بعد توقف دام أكثر من 15 عاذطمًا.

أول أتوبيس من إنتاج شركة النصر للسيارات

- يحمل الأتوبيس اسم "نصر سكاي"

- أحدث أتوبيس سياحي.

- سعته تبلغ 49 راكبًا.

- طوله يبلغ 12 مترًا.

- اقتصادي في التشغيل.

- يعمل بالديزل.

- يعتمد على المسافات الطويلة.

- تبلغ نسبة المكون المحلي 50% ومستهدف زيادتها إلى 70% في 2026.

- مخطط بدء تصديره إلى الأسواق المجاورة اعتبارًا من النصف الثاني من العام المقبل.

تاريخ إنشاء شركة النصر للسيارات

يعود تاريخ إنشاء شركة النصر لصناعة السيارات إلى صدور قرار وزاري عام 1957 بتشكيل لجنة تضم وزارة الحربية ووزارة الصناعة؛ لإنشاء صناعة سيارات اللوري والأتوبيسات في مصر، وتم دعوة شركات عالمية لإتمام ذلك، وبالفعل أسند هذا المشروع إلى شركة "كلوكنر - همبولدت - دوتيز" "Klöckner-Humboldt-Deutz (KHD)"الألمانية الغربية والمعروفة حاليًا باسم "دويتز. آ. جي"، وتم التوقيع على ذلك عام 1959.

ثم صدر القرار الجمهوري رقم 913 في 23 مايو 1960 بتأميم شركة النصر لصناعة السيارات، لتصبح ملكًا للحكومة المصرية.

وتم افتتاح خطوط التجميع في وادي حوف عام 1960، وتوالت عقود مشروعات تصنيع سيارات الركوب مع شركة NSU الألمانية وشركة فيات الإيطالية، والجرارات الزراعية مع شركة IMR اليوغسلافية والمقطورات مع شركة بلاوهيرد الألمانية.

وقال الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، إنه في عام 2009 صدر قرار بتصفية شركة النصر للسيارات بسب الخسائر الكبيرة التي منيت بها على مدار سنوات.

وأضاف "شديد"، أنه في عام 2017 تم إعادة الشركة من التصفية من خلال إيجاد شريك استراتيجي للعودة للإنتاج، ولكنها لم توفق، ثم عاد الأمر من جديد عام 2019.

وتابع: بدأ مشروع التطوير من خلال 5 مشروعات أهمها تحديث البنية التحتية والذي واجه تحديات كبيرة لأن الشركة لم تشهد أي تطوير خلال الـ 60 عامًا الماضية.

وواصل الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات: تم تطوير البنية التحتية لمصنع الأتوبيسات والذي كان منذ 4 أشهر لا توجد به إضاءة حتى، ويعمل الآن بطاقة إنتاجية أتوبيس في اليوم بمعدل 300 أتوبيس في العام، ومستهدف الوصول إلى 1500 أتوبيس في السنة عام 2026.

كما تم التعاقد مع شركة يوتونغ الصينية وهي واحدة من أهم شركات صناعة الأتوبيسات في العالم، ومستهدف البدء في تصنيع أول أتوبيس كهربائي للنقل العام لوزارة البيئة، العام المقبل.