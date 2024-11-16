الأهلي يستعيد خدمات ياسر إبراهيم في مواجهة الاتحاد السكندري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تأكد جاهزية ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، للمشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري المصري، بعد تعافيه من إصابة بشد في العضلة الخلفية التي لحقت به خلال مباراة العين الإماراتي الأخيرة.

الأهلي يستعيد خدمات ياسر إبراهيم

وخاض ياسر إبراهيم تدريبات جماعية مع الفريق في مران أمس الجمعة، بعد غيابه مؤخرًا عن التدريبات والمباريات بسبب الإصابة.

txt

خالد عبدالفتاح يعتذر لجماهير الأهلي بسبب منشوره على "انستجرام"

txt

موقف زيزو من الانتقال إلى الأهلي

كما استأنف الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون. وسبق انطلاق المران الجماعي، عقد المدير الفني مارسيل كولر جلسة مع اللاعبين لمناقشة التحضيرات للمباريات المقبلة بعد التوقف الدولي.

وفي نفس السياق، التقى كولر مع أحمد جاب الله، طبيب الفريق، للاستفسار عن حالة اللاعبين المصابين وبرامجهم التأهيلية والعلاجية.

 

الاتحاد السكندري الدوري المصري خالد عبدالفتاح مدافع الاهلي مباراة العين الإماراتي ياسر إبراهيم مواجهة الاتحاد السكندري

مواد متعلقة

الأهلي يقترب من الفوز بجائزتين من "جلوب سوكر" قبل إغلاق باب التصويت

ياسر إبراهيم: أتمني العودة لصفوف المنتخب.. وخسارتنا أمام الزمالك كانت سببا لتحقيق البطولات
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

التشكيل الرسمي لمواجهة الكونغو الديمقراطية وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

بسبب رسالة غامضة.. ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند

اتحاد الصناعات: تشغيل شركة النصر شهادة ميلاد لتوطين صناعة السيارات

التشكيل الرسمي لمنتخب المجر لمواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية

وزير الاتصالات يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية الأمن السيبرانى بالقرية الذكية

البرلمان يحسم الجدل حول إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج