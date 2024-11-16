الأهلي يستعيد خدمات ياسر إبراهيم في مواجهة الاتحاد السكندري

تأكد جاهزية ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، للمشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام الاتحاد السكندري يوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري المصري، بعد تعافيه من إصابة بشد في العضلة الخلفية التي لحقت به خلال مباراة العين الإماراتي الأخيرة.

الأهلي يستعيد خدمات ياسر إبراهيم

وخاض ياسر إبراهيم تدريبات جماعية مع الفريق في مران أمس الجمعة، بعد غيابه مؤخرًا عن التدريبات والمباريات بسبب الإصابة.

كما استأنف الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون. وسبق انطلاق المران الجماعي، عقد المدير الفني مارسيل كولر جلسة مع اللاعبين لمناقشة التحضيرات للمباريات المقبلة بعد التوقف الدولي.

وفي نفس السياق، التقى كولر مع أحمد جاب الله، طبيب الفريق، للاستفسار عن حالة اللاعبين المصابين وبرامجهم التأهيلية والعلاجية.