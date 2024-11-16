تفاصيل عقر كلب ضال لـ 21 شخصا بمركز منفلوط في أسيوط

محافظات
كلب ضال
كلب ضال

عقر كلب ضال مساء اليوم السبت 21 شخصا بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بمقر كلب ضال ل 21 شخصا بمركز منفلوط 

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة منفلوط وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص عقر كلب ضال ل 21  شخصا بمركز منفلوط 

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة 

 

اسيوط العلا العلاج اللواء محمد اللواء وائل نصار الم المباح المباحث المباحث الجنائية ألف الفحص المصابين الفور اللواء المستشفى المصاب العام العامة العر العرض المعاينة الن النجدة الني النياب إلحاد الحادث السب السبت النيابة البداية الجن النيابة العامة الو الجنائي

مواد متعلقة

وزير الأوقاف يلقى ندوة تحت عنوان استراتيجية بناء الإنسان بجامعة أسيوط

محافظ أسيوط: دفع العمل لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في ملفات التصالح بمخالفات البناء

انطلاق فعاليات المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي بجامعة أسيوط

طالب بجامعة أسيوط يفوز بجائزة المركز القومي للترجمة

أبوالنصر: استكمال جلسات التشاور بعقد 10 جلسات بمركز أسيوط

انطلاق فعاليات العرض المسرحي أبو الفوارس عنترة على مسرح قصر ثقافة أسيوط

محافظ أسيوط: دفع وتيرة العمل لرفع معدلات الأداء في ملفات التصالح بمخالفات البناء

محافظ أسيوط يشارك في ماراثون للمشي ويشهد حملة تبرع بالدم بمركز شباب ناصر بحي شرق

الأكثر قراءة

عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

التشكيل الرسمي لمواجهة الكونغو الديمقراطية وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

بسبب رسالة غامضة.. ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند

اتحاد الصناعات: تشغيل شركة النصر شهادة ميلاد لتوطين صناعة السيارات

التشكيل الرسمي لمنتخب المجر لمواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية

وزير الاتصالات يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية الأمن السيبرانى بالقرية الذكية

البرلمان يحسم الجدل حول إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج