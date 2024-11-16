تفاصيل عقر كلب ضال لـ 21 شخصا بمركز منفلوط في أسيوط

عقر كلب ضال مساء اليوم السبت 21 شخصا بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بمقر كلب ضال ل 21 شخصا بمركز منفلوط

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة منفلوط وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص عقر كلب ضال ل 21 شخصا بمركز منفلوط

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة