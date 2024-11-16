ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 3452 شهيدًا و14664 جريحًا

ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 حتى يوم الجمعة 15 نوفمبر إلى 3452 شهيدًا و14664 جريحا.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان في التقرير اليومي لحصيلة ضحايا وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، يوم السبت، أن الغارات الإسرائيلية أمس الجمعة 15 نوفمبر 2024 أسفرت عن 7 قتلى و65 جريحا.

وأفاد بأن الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم الجمعة 15 نوفمبر بلغت 3452 قتيلا و14664 جريحا.

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.

وفي أول شهر أكتوبر بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية في جنوب لبنان.