سيدات سلة الزمالك تحقق فوزًا كبيرًا على اتحاد الشرطة في دوري الدرجة الأولى

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره اتحاد الشرطة بنتيجة 68 - 31، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الدرجة الأولى.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

16/6
23/13
50/19
68/31

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ويتواجد سلة الزمالك "سيدات" في المجموعة الأولى التي تضم كل من: "بريميرو، ومركز شباب الجزيرة، والبطل الأوليمبي، واتحاد الشرطة".


من المقرر، أن يواجه الفريق نظيره بريميرو، يوم السبت الموافق 30 نوفمبر الجاري، على صالة الأخير، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة دوري الدرجة الأولى.

ويتكون الجهاز الفني لـ "سلة الزمالك سيدات" من،" محمد عبدالباقي مديرًا فنيًا، وشعبان عبد الوهاب مدربًا عامًا، ومحمود عبدالتواب مخططًا للأحمال، وإيلاف محمد طبيبًا، ومها الأنور مديرًا إداريًا".

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