تفاصيل إحالة 3 متهمين بحيازة مخدرات بـ 5.500 مليون جنيه للجنايات

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية، بـ5.500 مليون جنيه، لمحكمة الجنايات للبدء في محاكمتهم.

 

البداية عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها وإدارتهم لبؤرة إجرامية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة القسم، وبحوزتهم 4،250 كجم لمخدر الهيروين – 4 كجم لمخدر الآيس- كجم لمخدر البودر الحشيش، بقيمة 5.500 مليون جنيه.

مواد مخدرة القليوبية 5 مليون جنيه الجنايات

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