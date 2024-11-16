الأهلي يصعد حارس "2006" لتدريبات الفريق الأول بسبب غياب الشناوي وشوبير

قام النادي الأهلي بتصعيد ياسين عبد الحميد، حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2006، للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، وذلك لتعويض غياب الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير المتواجدين مع منتخب مصر في معسكره.

ويشارك في التدريب حاليًا ثلاثة حراس مرمى هم: حمزة علاء، مصطفى مخلوف، وياسين عبد الحميد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد واصل تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز. حيث بدأ اللاعبون بتدريبات بدنية واستشفائية في الجيم، ثم انتقلوا إلى المران الجماعي بقيادة المدير الفني مارسيل كولر.

وفي نفس الوقت، خضع ثلاثي حراسة المرمى، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، وياسين عبد الحميد، لمران بدني وفني منفرد تحت إشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون.

واختتم كولر المران بتقسيمة مصغرة، شارك فيها ثلاثة فرق من اللاعبين.

يذكر أن الأهلي يستعد لملاقاة الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.