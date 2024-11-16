محافظ المنيا: توفير طبق بيض المائدة بسعر 150 جنيهافى الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن توفير بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا للطبق، بالتعاون مع مديرية التموين، لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، وذلك اليوم السبت من خلال منفذى أسواق الاتحاد بميدان بالاس وميشو بالمنيا الجديدة، واعتبارا من غد الأحد سيتم طرح أطباق بيض المائدة بجوار مقرات مجالس المدن بكافة أنحاء المحافظة.

وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي، أوضح المحافظ أنه سيتم اعتبارًا من الثلاثاء المقبل إقامة سلسلة من المنافذ بالتنسيق مع وزارة الزراعة وفق بروتوكول تعاون لإطلاق 32 سيارة متنقلة كمنافذ لبيع السلع الغذائية، واللحوم،و بيض المائدة، ومنتجات وزارة الزراعة، حيث ستجوب هذه السيارات الأحياء، القرى، والمراكز بالمحافظة لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة تصل إلى أكثر من 30%.

وتشمل المبادرة توفير كميات كبيرة من اللحوم والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، منها:

• اللحوم البلدية الطازجة: 280 جنيهًا للكيلو.

• اللحوم المجمدة: 200 جنيه للكيلو.

• الكبدة: 100 جنيه للكيلو.

• الأرز: 20 جنيهًا للكيلو.

• نصف كيلو مكرونة: 10 جنيهًا.

• الدقيق 15 جنيها للكيلو

• طبق بيض المائدة: 150 جنيهًا.

• السكر: 30 جنيها للكيلو

• جبنة: 85 جنيها للكيلو

• الزيت الخليط30 ج للزجاجه سعة 700 ملى

•الزيت الخليط 40 ج للزجاجه سعة 800 ملى

وأكد اللواء كدواني على ضرورة استمرار توفير السلع وضمان وصولها إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع التركيز على القرى النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، لتحقيق الاستفادة الشاملة لجميع المواطنين.

كما طالب المحافظ دعم مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والغرفة التجارية بالتعاون فى توفير الأراضي اللازمة للتوسع فى إقامة منافذ ثابتة لتوزيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة في جميع الأحياء والمراكز التسعة على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

رافق المحافظ، المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا.