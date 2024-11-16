رئيس اتحاد علماء المسلمين يدعو معتنقي الدين الحنيف لإنقاذ أهالي قطاع غزة من الإبادة الجماعية

عربي ودولي
قصف غزة - أرشيفية
قصف غزة - أرشيفية

دعا رئيس اتحاد علماء المسلمين الشيخ علي القره داغي المسلمين للتحرك لإنقاذ أهالي قطاع غزة من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحقهم.

وقال القره داغي في تصريح لوكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء: "والله إن القلوب لتتقطع وإن الجلود لتقشعر من هول ما أصاب إخواننا في غزة عامة وفي جباليا بصورة خاصة، حيث الإبادة اليومية والقتل والتدمير والتخويف".

وأضاف مخاطبا المسلمين: "إخوتي الكرام أخواتي الكريمات في العالم الإسلامي، أين شهامتكم الإسلامية؟ أين عقيدتكم الإيمانية التي تحرك النفوس والحكام والشعوب؟ أين أنتم أيها المسلمون؟ إلى متى تصبرون؟ هل بقي شيء إخوتي الكرام؟".

وتابع قائلا: "إن إخواننا في غزة قاموا بواجبهم ولكن والله نحن جميعا مقصرون، أناشدكم (المسلمون) بالتحرك قبل أن يباد جميع إخوانكم في غزة أو يهجرهم الاحتلال من أرضهم وديارهم.. ننتظر منكم هذه الحركة والفزعة لإخوانكم".

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ407 على القطاع إلى 43799 قتيلا، و103601 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكدت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال يشكلون قرابة 70 بالمئة من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.

اتحاد علماء المسلمين أهالي قطاع غزة الإبادة الجماعية
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