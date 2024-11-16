"مستقبل وطن بني سويف" يطلق قافلة الخير لتوزيع 2000 كرتونة سلع غذائية

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توزيع 2000 كرتونة
توزيع 2000 كرتونة سلع غذائية ببني سويف

اطلقت أمانة الاستثمار بحزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، بقيادة الأستاذ يوسف شعبان الجميل، قافلة الخير لتوزيع كراتين السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة، في إطار الدور المجتمعي للحزب بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 

جاء ذلك بحضور النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور شريف أحمد عبد المنعم أمين التنظيم، وعدد من السادة أعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة.

 

من جانبه أكد النائب حسام العمدة، على أن القافلة تأتي ضمن خطة الحزب بالمحافظة في توزيع أكثر من 10 آلاف كرتونة سلع غذائية خلال الأسابيع القادمة والتي يتم توزيعها تنسيقًا وأمانات المراكز والأقسام ومن خلال الوحدات الحزبية في كل قرية وحي، ضمن توجيهات الأمانة المركزية للحزب، وفي إطار الدور المجتمعي للحزب بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 

وأشار الأستاذ يوسف شعبان الجميل، إلى أن أمانة الاستثمار أطلقت قافلة الخير لتوزيع 2000 كرتونة سلع غذائية بالمجان، على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن خطة للأمانة جاري تنفيذها على مستوى المحافظة مشاركة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبخاصة الأولى بالرعاية منهم في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن.

 

توزيع 2000 كرتونة سلع غذائية ببني سويف

توزيع 2000 كرتونة سلع غذائية ببني سويف
توزيع 2000 كرتونة سلع غذائية ببني سويف
توزيع 2000 كرتونة سلع غذائية ببني سويف
توزيع 2000 كرتونة سلع غذائية ببني سويف
توزيع 2000 كرتونة سلع غذائية ببني سويف
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