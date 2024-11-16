الزمالك يتفوق على الزهور في ذهاب دور الـ16 لدوري المرتبط لكرة السلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره الزهور بنتيجة 89 - 51، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري المرتبط.


وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

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27 - 13
51 - 27
65 - 35
89 - 51

وشهدت المباراة تواجد كل من، هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمد طارق، ونيرة الأحمر، ورامي نصوحي وأحمد خالد حسانين، أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره الزهور يوم الثلاثاء المقبل، على صالة الأخير، في لقاء الإياب لدور 16  لبطولة دوري المرتبط.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "طارق السعيد رئيسًا، ووائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، وكريم حاتم مدربًا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".

 

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