التشكيل الرسمي لمواجهة الكونغو الديمقراطية وغينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، مواجهة الكونغو الديمقراطية وغينيا، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

التشكيل الرسمي لمواجهة الكونغو الديمقراطية وغينيا

ويستضيف ملعب إبيمي الأولمبي في أبيدجان، تحت صافرة الحكم الدولي المصري أمين عمر ويعاونه أحمد حسام طه وسمير جمال مساعدين، بينما محمد عادل حكم رابع.

وجاء تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية كالتالي:

بيرتود - مابيما - كالولو - باكا - ماسواكو - موتوسامي - بيكل - بونجوندا - صادقي - إيليا - بانزا.

بينما جاء تشكيل منتخب غينيا كالتالي:

موسي كامارا - إبراهيم دياكيتيه - سايدو سو - ابراهيم سوري كونتي - سيلا - محمد ماضي كامارا - عبدالله تورية - موري سيلا - سيدوبا سيسيه - فرانسوا كامانو - سيرهو جيراسي.

ويتصدر منتخب الكونغو الديمقراطية والذي تأهل إلى كأس الأمم الأفريقية ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يحتل منتخب غينيا المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني منتخب تنزانيا.