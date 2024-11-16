عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "يوروبا بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ألمانيا ضد البوسنة والهرسك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

حارس المرمى: أوليفر باومان.

خط الدفاع: ماكسيميليان ميلشتات، أنطونيو روديجر، جوناثان تاه، باسكال جروز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، روبرت أندريش، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: تيم كلايندينست، جمال موسيالا، كاي هافيرتز.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة ألمانيا ضد البوسنة والهرسك مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.