التشكيل الرسمي لمنتخب المجر لمواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
منتخب المجر
منتخب المجر

يلتقي منتخب المجر ضد المنتخب الهولندي في دوري الأمم الأوروبية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات، وتنطلق المباراة اليوم السبت في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

التشكيل الرسمي لمنتخب المجر لمواجهة هولندا

وكشف ماركو روسي المدير الفني لمنتخب المجر عن تشكيل المنتخب وجاء التشكيل كالتالي:

حراسه المرمي: دينيس ديبوسز.

خط الدفاع:بوتوند بالوغ، فيلي أوربان، مارتون دارداي.

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خط الوسط:لويك نيغو، زولت ناغي، اندراس شيفر، تاماس نيكيتشر.

خط الهجوم:دومينيك سوبوسلاي، رولان شالاي، بارناباس فارغا.

وتعتبر هذه المباراة مهمة للغاية لكلا المنتخبين لحسم وصافة المجموعة حيث للمنتخبين خمس نقاط وهي نفس عدد النقاط.

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