اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمدفعية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في محيط الخيام

قال مراسل RT، مساء يوم السبت، إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمدفعية تدور بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

وذكر المراسل أن القوات الإسرائيلية تحاول التوغل باتجاه مدينة الخيام والتقدم في محيط وطى الخيام.

وصرح بأن المواجهات تدور رحاها في القطاع الشرقي على مشارف مدينة الخيام جنوب لبنان.

وأشار إلى أن الاشتباكات العنيفة تدور بالتحديد من مزرعة سردة باتجاه المسلخ والحي الجنوبي ومن الوزاني باتجاه عين عرب نحو وطى الخيام شرقي المدينة.