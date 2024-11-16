محافظ سوهاج يعتمد ترقية 22096 معلمًا وأخصائيًا للوظيفة الأعلى

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محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

اعتمد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، ترقية عدد 22096 معلمًا وأخصائيًا للوظيفة الأعلى على وظائف الكادر، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2024، وذلك في إطار دعم تحسين أوضاع المعلمين في المحافظة، حيث تقرر منحهم بدل الاعتماد المقرر قانونًا وعلاوة الترقية اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور القرار.

وأكد المحافظ أن هذا القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل للمعلمين، وتشجيعهم على الاستمرار في تقديم أفضل مستوى من التعليم لأبنائنا الطلاب.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جميع المستهدفين من القرار قد استوفوا البرامج التدريبية المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين، والتي تم تنفيذها في إطار خطة ترقية المعلمين والأخصائيين للوظيفة الأعلى، وفقًا لأحكام قانون رقم 155 لسنة 2007.

محافظ سوهاج مديرية التربية والتعليم بسوهاج ترقية معلم خبير أخصائي

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