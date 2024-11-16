تفاصيل وفاة لاعب كرة قدم ناشئ أثناء عبوره شريط السكة الحديد في الحوامدية

حوادث
وفاة لاعب كرة ناشئ
وفاة لاعب كرة ناشئ

تباشر جهات التحقيق بالنيابة العامة، اجراءاتها في وفاة لاعب كرة قدم ناشىء، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقرية أم خنان بمنطقة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة.

وانتقلت قوة أمنية بمديرية أمن الجيزة إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة “محمود أحمد عبد الحكيم” البالغ من العمر 16 عامًا لاعب كرة قدم ناشىء، مقيم قرية الطرفاية دائرة مركز البدرشين.

بيعبر السكة الحديد

وكشفت التحقيقات، أن الطالب صدمه القطار أثناء عبوره السكة الحديد، مما أسفر عن وفاته في الحال.

بلاغ بمصرع طالب صدمه قطار
 

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طالب صدمه قطار في الحوامدية
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مصرع طالب صدمه قطار، أثناء عبوره السكة الحديد. 

تم الاستعانة بسيارة إسعاف، ونقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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