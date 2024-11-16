حبس المتهم بإشعال النار في منزل حماته بسبب خلافات في الصف

حوادث
ارشيفية
ارشيفية

أمرت النيابة العامة، بحبس عامل لاتهامه باشعال حريق في منزل حماته بسبب خلافات مع زوجته في الصف 

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع عامل لاتهامه باشعال حريق في منزل حماته بسبب خلافات مع زوجته في الصف

اشعل النار في منزل حماته

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بمنزل في الصف، انتقل رجال الحماية المدنية لمحل الواقعة، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط زوج إبنة مالكة المنزل في إلقاء عبوة مولوتوف على المنزل وإحراقه، بسبب خلافات مع زوجته.
 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وارتكاب الواقعة، انتقاما من زوجته وحماته، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق

الحماية المدنية اشتعال حريق بمديرية أمن الجيزة بسبب خلافات تباشر النيابة العامة رجال الحماية المدنية

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التحقيق مع المتهم بإشعال النار في منزل حماته بسبب خلافات في الصف

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