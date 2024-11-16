أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1446هـ - 2025م.

تفاصيل التقديم في حج الجمعيات الأهلية

يبدأ التقديم من الأحد المقبل وينتهي يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري، وهذا يتيح لأعضاء الجمعيات الأهلية فرصة التقديم عبر المؤسسة القومية لتيسير الحج للمشاركة في موسم الحج لعام 1446هـ.

شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

أعلن أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، عن الشروط الواجب توافرها في الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا الموسم، وهي كالتالي:

الشروط العامة للتقدم

- أن يكون المتقدم عضوًا في الجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- مسددًا للاشتراك السنوي، سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.

- يجب أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024.

- ألا تكون الجمعية قد تعرضت لأي جزاءات نتيجة مخالفات قانونية أو مالية بحكم نهائي.

- لم يسبق للمتقدم أداء مناسك الحج طوال حياته (يتم التحقق من ذلك من خلال تقديم شهادة التحركات بعد إعلان نتيجة القرعة).

- أن يكون المتقدم كامل الأهلية لأداء مناسك الحج.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يتم تحديد السن بناء على تاريخ 19 فبراير 2025 (20 شعبان 1446هـ) بحيث لا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين الذي لا يقل عمره عن 18 عامًا.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

الفئات المرضية غير المسموح لها بالتقدم للحج

- لن يُسمح للفئات التالية بالتقديم لأداء مناسك الحج، وذلك بسبب تعرضهم لمخاطر صحية متزايدة:

- مرضى الفشل الكلوي الذين يتطلب علاجهم غسيلًا كلويًا.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية، التليف الكبدي، والأورام.

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- الأمراض النفسية والزهايمر حسب التقارير الطبية المعتمدة.

- الأمراض المعدية النشطة مثل السل الرئوي المفتوح.

- إجراءات فحص المتقدمين:

ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من قدرتهم على أداء المناسك، ويُجرى الفحص في المستشفيات المحددة من قبل المؤسسة، وإذا ثبت عدم قدرة المتقدم الصحية على أداء المناسك، يحق للمؤسسة استبعاد المتقدم.