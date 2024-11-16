إعلام إسرائيلي: صواريخ حزب الله دمرت كنيسًا يهوديًا بشكل كامل في حيفا

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، بأن الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" على وسط مدينة حيفا شمال إسرائيل تسببت بتدمير كنيس يهودي في شارع الكرمل بشكل كامل.

وقالت وسائل الإعلام إن صاروخين على الأقل سقطا في حيفا، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تصدت لصواريخ أطلقت من لبنان في أجواء المدينة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 10 قذائف من لبنان نحو حيفا والمنطقة، وقال إنه جرى اعتراض بعضها وسقوط منها.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سقوط صاروخ في منطقة الكرمل بحيفا أدى لاندلاع حريق دون الإبلاغ عن إصابات بشرية.

يأتي ذلك بعد أن شن الجيش الإسرائيلي عدة غارات على مبان في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت ومدينة صور في جنوبي لبنان.

ويواصل حزب الله إطلاق الصواريخ والطائرات دون طيار باتجاه بلدات ومدن الشمال، وتم خلال اليوم الأخير رصد عشرات عمليات الإطلاق باتجاه الجليل الأعلى وحيفا وكريات.

ودوت صافرات الإنذار في مناطق عدة بالجليل الغربي والأعلى، وفي حيفا وخليجها والكرايوت وعكا، إثر إطلاق رشقات صاروخية من لبنان. وسمع دوي انفجارات في المناطق المستهدفة.