غدا.. أمطار متوسطة على شرق وشمال الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

أعلنت شركة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، عن سقوط أمطار، غدا الأحد من خفيفة إلى متوسطة الشدة أحيانا على فترات متقطعة خاصة على شرق وشمال مناطق متفرقة من المحافظة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى أنه تمت أعمال تكثيف التطهير بكافة مكونات الشبكة وتضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة" بالإضافة إلى انتشار السيارات والبدالات بكافة المناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية.واضاف رئيس شركة الصرف الصحي، متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطات والتشغيل الأمثل لهم، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأكد "نافع" على جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار فى حال حدوثها.

ونبه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفورى مع أى تجمعات مياه فور حدوثها، وتطهير الشنايش والمطابق لرفع أى مخلفات؛ لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 على مدار الساعة؛ لتلقى الشكاوي، والعمل على حلها فورًا.

وأشار "نافع" إلى ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وغرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان عدم تضرر أى مواطن سكندري.