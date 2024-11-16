العدالة الذكية.. محكمة شرق الإسكندرية تطلق فعاليات مبادرة "بداية"

أخبار مصر
بوابة الفجر

نظمت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، اليوم، ندوة توعوية بعنوان "العدالة الذكية" بمقر المحكمة بالمنطقة وسط المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" للتنمية البشرية، بحضور المستشار فاروق  حميدة نائب رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، والمستشار أحمد وحيد خليل رئيس محكمة التجاري والبحري، والدكتورة ماجدة مدبولي عميد كلية الحاسبات في الإسكندرية وماجي ايميل مدير الشئون القانونية لشركة الاتصالات ولفيف من قيادات وزارة العدل، والثقافة ومشيخة الأزهر الشريف ومديرية أوقاف الإسكندرية.

وأكد المستشار فاروق حميدة نائب رئيس محكمة شرق الإسكندرية، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال مبادرة بداية والتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات، أن مبادرة بداية نظمت ندوة تحت عنوان العدالة الذكية في إطار خطة وزارة العدل للتحول الرقمي وتطوير منظومة التقاضي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال وحدات إلكترونية ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم.

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