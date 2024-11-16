ضجة في إسرائيل بعد حادث استهدف نتنياهو داخل باحة منزله في قيساريا

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" عن سقوط قنبلتين مضيئتين في ساحة منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قيساريا، مؤكدين فتح تحقيق مشترك في الواقعة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية والشاباك: "نحو الساعة 7:30 مساء، تم رصد قنبلتين ضوئيتين تم إطلاقهما بالقرب من منزل رئيس الوزراء في قيساريا وسقطتا في باحة المنزل".

وأضاف البيان: "لم يكن رئيس الوزراء وأفراد عائلته موجودين في المنزل وقت وقوع الحادث"، ونتيجة لذلك، تم فتح تحقيق مشترك بين جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية.

واعتبرت الشرطة والشاباك الأمر حادثا مهما يشكل تصعيدا خطيرا وبناء عليه سيتم اتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة.

من جهته قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن حادث إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو حادث خطير للغاية وأدينه بشدة.

وأدان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إطلاق قنابل إضاءة على منزل نتنياهو وطالب بالعثور على الجناة ومعاقبتهم.

كما سقطت قذائف وشظايا صاروخية في مدينة حيفا إحداها أصابت كنيسا بشكل مباشر فيما وقعت أضرار بمنازل ومركبات في منطقة الكرمل جراء رشقة صاروخية أطلقت من لبنان مساء السبت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 10 قذائف من لبنان نحو حيفا والمنطقة، وقال إنه جرى اعتراض بعضها وسقوط البعض الآخر.