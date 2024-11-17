نادي الشرق لحوار الحضارات ببيروت يختار أحمد يوسف الإدريسي كأول سفير دولي للذكاء الاصطناعي

أعلن نادي الشرق لحوار الحضارات في بيروت اختيار الإعلامي والمفكر المستقبلي السيد أحمد يوسف الإدريسي كأول سفير دولي للذكاء الاصطناعي.

جاء هذا الاختيار بالإجماع، تقديرًا لخبراته الدولية الواسعة في مجالات علوم المستقبليات، التكنوسياسة، والتكنوإقتصاد، بالإضافة إلى دوره الرائد في تأسيس مجتمعات تكنولوجية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لأكثر من 25 عامًا.

وأكد السيد إيلي صيرغيني، رئيس نادي الشرق لحوار الحضارات، أن الاختيار جاء نتيجة لمساهمات الإدريسي المبكرة في مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي في لبنان، حيث قدم رؤى مستقبلية حول الصراع بين الذكاء البشري والاصطناعي. وأضاف صيرغيني: “اختيارنا للأستاذ أحمد يوسف الإدريسي يأتي باعتباره أول عربي في المنطقة يؤسس مجتمعًا تكنولوجيًا متكاملًا للتعامل مع علوم المستقبليات والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع اهتمامنا بحوار الحضارات وحل المشكلات المعقدة عبر الذكاء الاصطناعي”.

من جانبه، أعرب السيد أحمد يوسف الإدريسي عن اعتزازه بهذا المنصب، مؤكدًا أن مهمته ستتمحور حول “تنظيم العلاقات الدولية للذكاء الاصطناعي” سواء بين الدول أو الشركات أو الأفراد. وأوضح الإدريسي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة بناء أو دمار، مثل القنبلة النووية، داعيًا إلى التعاون بين المفكرين والسياسيين والدبلوماسيين العلميين لمواجهة تحديات هذا العصر.

السيد أحمد يوسف الإدريسي ينحدر من عائلة عريقة في مجالات الدبلوماسية والسياسة، حيث كان جده من العلماء البارزين في الأزهر الشريف في عهد محمد علي، ولعب دورًا في مواجهة الحملة الفرنسية. أما والده، الشاعر والمفكر محمد يوسف، فقد ساهم في تأسيس النهضة الإعلامية والعلمية في منطقة الخليج.

ويُذكر أن الإدريسي أسس منذ بداية الألفية برنامج “I.T SHOW” على قناة النيل الثقافية، وهو من أشهر البرامج العربية المتخصصة في مجتمع المعرفة والمستقبليات، حيث أجرى مقابلات مع أكثر من 12 ألف عالم ودبلوماسي وريادي من مختلف أنحاء العالم. كما أسس مؤسسته الخاصة “دماغ تك” المتخصصة في علوم المستقبليات.