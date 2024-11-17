وفاة شخصين بطريق الصحراوي الغربي بمركز المنشاة بسوهاج

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائره مركز المنشاه،حادث مروع مما أدى إلى وفاة شخصين وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشاه يفيد بورود بلاغ من غرفه عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الصحراوى الغربى، طرفى الحادث السيارة الملاكى قيادة المدعو "هيثم.ر.ح "40سنه موظف مقيم دائره قنا،السيارة النقل بقياده المدعو "محمد.س.ع "25سنه سائق ويقيم دائره المنوفية،وسبب وقوع الحادث نتيجه اختلال عجلة القيادة بيد قائد السياره الاولى،مما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية من الخلف.

وبالانتقال والفحص بين الأتى:نجم عن الحادث وفاة كل قائد السيارة الأولى من المدعو "هيثم.ر.ح "40سنه موظف،ويقيم محافظه قنا والمدعو "فهد.ا.ع "44سنه موظف،وإصابة كل من المدعو "عصام.م.ا "45سنه، اشتباه كسر بعظام الجمجة ونزيف بالمخ،ومقيمان نفس العنوان،ولا يمكن استجوابه،وتم نقل الجثتين والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعى الجديدة.

أفاد قائد السيارة الثانية وكلا من،نجل خال قائد السيارة الأولى المدعو "محمد.ا.م "43 سنه عامل وشقيق المتوفى الثانى المدعو "كمال الدين.ا.ع" 40سنه حاصل على دبلوم ومقيمان بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفى الشبهه الجنائية.