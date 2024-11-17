إصابة طالب بطلق ناري بسبب أولية المرور بمركز سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى الجديد، المدعو "احمد.م.ا "20سنه طالب،مصاب بطلق ناري بالساق اليمنى ويقيم مركز سوهاج، سبب خلاف على أولية المرور،مما أدى إلى نشوب المشاجرة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج،اخطارا من مأمور قسم شرطة مركز سوهاج،يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى، بوصول المدعو "احمد.م.ا "20سنه طالب،مصاب بطلق ناري بالساق اليمنى،ويقيم بمركز سوهاج، واتهم المدعو "احمد.ع.ك "18سنه عامل،ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته،مما أدى لإصابته،بسبب خلاف على أولية المرور بالطريق.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشادة وبمواجهته،اقر بارتكاب الواقعة،وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.