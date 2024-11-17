إصابة عامل بسبب خلافات المصاهرة بمركز دار السلام بسوهاج

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بوابة الفجر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج،من السيطرة على مشاجرة بمركز دار السلام جنوب شرق المحافظة، بنشوب مشاجرة بسبب خلافات على المصاهرة،مما أدى إلى إصابة المدعو "عبدالحميد.ع.ب "45 سنه  عامل،مصاب بجرح بفروه الرأس.


وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة دار السلام يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة، بوصول المدعو "عبدالحميد.ع.ب "45 سنه عامل،ومقيم مركز دار السلام، مصابًا بجرح بفروة الرأس.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيقة المصاب المدعو "نوره.ع.ب "25سنه ربة منزل ومقيمه بذات الناحية، اتهمت كل من المدعو "طايع.ه.م" 55سنه عامل، ونجلة المدعو "فراج.ه.م "21 سنه عامل،ومقيمان بذات الناحية،بالتعدى على شقيقها بالضرب بعصا شوم،كانت بحوزت الثانى مما نتج عنه إصابته،سبب خلافات المصاهرة.

تم ضبط المتهمان والأداه المستخدمه،عصا شوم بإرشاد الثانى وبمواجهتهما،اقر بارتكابهما الواقعه لذات السبب.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

سوهاج مشاجرة اللواء صبرى صالح عزب مدير أمن سوهاج مصاب عصا شوم مركز دار السلام

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