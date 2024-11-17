خالد الغندور: 4 طلبات لجوميز قبل جلسة تجديد عقده مع الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد الإعلامي خالد الغندور أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق سيعقد جلسة مع المسئولين لمناقشة تجديد عقده.

خالد الغندور: 4 طلبات لجوميز قبل جلسة تجديد عقده مع الزمالك

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" خلال أيام سيكون هناك جلسة لمجلس الإدارة مع جوميز لمناقشة تجديد عقده والمدرب قال للمقربين أنه يحتاج 4 طلبات".

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وواصل: "جوميز طلب زيادة عقد معاونيه والاشتراك مع الإداراة في اختيار الصفقات بشكل عام".

وأكمل: "وطلب جوميز توفير طلباته في شهر يناير وأهمها التعاقد مع الإنجليزي أوڤي ايجاريا".

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