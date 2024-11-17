تيسيرات تجنيدية جديدة لذوى الهمم

أرسلت إدارة التجنيد والتعبئة لجانًا تجنيدية متنقلة لمحافظتى بورسعيد والمنوفية، وذلك لتسهيل الإجراءات وتقديم كافة التيسيرات لأبناء مصر من ذوى الهمم وكبار السن، وتأتى هذه الخطوة حرصًا من القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم فئات المجتمع المختلفة، وتوفير أفضل سبل الراحة لهم فى إنهاء مواقفهم التجنيدية.

شملت التيسيرات توفير فريق من المتخصصين لمساعدة المواطنين فى استكمال إجراءاتهم، وتقديم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان، وتؤكد المبادرة على اهتمام القوات المسلحة بمراعاة الظروف الخاصة للمواطنين الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة وتقدير لظروفهم الاجتماعية والصحية.