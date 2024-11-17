تيسيرات تجنيدية جديدة لذوى الهمم

العدد الأسبوعي
القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

أرسلت إدارة التجنيد والتعبئة لجانًا تجنيدية متنقلة لمحافظتى بورسعيد والمنوفية، وذلك لتسهيل الإجراءات وتقديم كافة التيسيرات لأبناء مصر من ذوى الهمم وكبار السن، وتأتى هذه الخطوة حرصًا من القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم فئات المجتمع المختلفة، وتوفير أفضل سبل الراحة لهم فى إنهاء مواقفهم التجنيدية.

شملت التيسيرات توفير فريق من المتخصصين لمساعدة المواطنين فى استكمال إجراءاتهم، وتقديم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان، وتؤكد المبادرة على اهتمام القوات المسلحة بمراعاة الظروف الخاصة للمواطنين الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة وتقدير لظروفهم الاجتماعية والصحية.

التجنيد والتعبئة لجان متنقلة بورسعيد المنوفيه ذوي الهمم كبار السن القوات المسلحة تسهيلات تجنيدية شهادات المعاملة دعم المجتمع رعاية خاصة مواقف تجنيدية مبادرات اجتماعية ظروف صحية خدمات مجانية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

ديفيد بيرنابيو: كارلو أنشيلوتي سيرحل عن ريال مدريد في هذه الحالة.. وفليك هو نجم الموسم الحالي

لهذا السبب.. هنا الزاهد تتصدر تريند "جوجل"

العسل: كنز الطبيعة وفوائده الصحية والجمالية

أسباب تسارع ضربات القلب

موعد مباراة مصر وبتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

عضو الإسماعيلي: أتمنى تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف في الدوري المصري

برشلونة أم ليفربول؟.. مدرب منتخب مصر السابق يختار النادي الأفضل لعمر مرموش