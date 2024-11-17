والد لاعب منتخب مصر: ربيعة اسم شهرة حبا في مدافع النادي الأهلي.. والعائلة تعشق الأحمر
تحدث أحمد عبد العزيز والد محمد ربيعة نجم منتخب مصر، عن ظهوره المدافع رفقة الفراعنة ضد الرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا.
والد لاعب منتخب مصر: ربيعة اسم شهرة حبا في مدافع النادي الأهلي.. والعائلة تعشق الأحمر
وقال أحمد عبد العزيز في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "ربيعة اسم شهرة محمد حبا في اللاعب رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي".
وأضاف والد مدافع منتخب مصر: "الأسرة بالكامل تشجع النادي الأهلي".
وأكمل: "زفاف محمد كان يوم الخميس الماضي ولكن جاء خبر انضمامه للمنتخب وترك كتب الكتاب وتوجه لمعسكر منتخب مصر".
واختتم حديثه قائلًا: "عروسة محمد لم تغضب م تأجيل الفرح وكلنا سعداء باللاعب بعد ظهوره مع منتخب مصر تحت قيادة المدرب الكبير حسام حسن".