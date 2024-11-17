خالد الغندور: ساسى يتمسك بالحصول على 700 ألف يورو من الزمالك وينتظر حكم "كاس"

الفجر الرياضي
ساسي
ساسي

قال الإعلامي خالد الغندور إن فرجانى ساسي لاعب الزمالك السابق  متمسك بالحصول على 700 ألف يورو من القلعة البيضاء.

خالد الغندور: ساسى يتمسك بالحصول على 700 ألف يورو من الزمالك وينتظر حكم "كاس"

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن اللاعب ينتظر حكم المحكمة الرياضية لتأكيد أحقيته بالحصول على المبلغ من الزمالك خاصة أنه ترك الأمر برمته للقضاء.

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وواصل: "وحصل ساسي على حكم سابق لصالحه بأحقيته في الحصول على 700 ألف يورو من الزمالك، وتقدم الزمالك بالاستئناف على قرار فيفا".

واكمل: "ثم رد اللاعب بالتقدم باستئناف في المحكمة الرياضية والتي أيدت حصوله على 700 ألف يورو، وهو ما جعل الزمالك يستأنف مجددا على القرار".

وتابع: "ساسي كان استند في شكواه أن الزمالك خصم 400 ألف يورو من مستحقاته لأسباب غير عادلة، حيث زعم أن الخصم جاء لغيابه عن المران رغم أن لائحة النادي لا تنص على تلك العقوبة".

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