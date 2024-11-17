تحدث زهير داري والد المدافع المغربي أشرف داري نجم النادي الأهلي، عن تطورات إصابة اللاعب وموعد عودته من الإصابة.

والد أشرف داري: اللاعب لم يحصل على راحة كافية.. وسوف يعود بعد أسبوعين

وقال زهير داري في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "أشرف داري في فترة العلاج حاليًا ولديه أسبوعين لكي يعود لتدريبات النادي الأهلي الجماعية والمشاركة مع الفريق".

وأضاف والد داري: "اللاعب لم يشارك مع فريق بريست بشكل طبيعي لأسباب فنية، لذلك فضل الانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية".

وأردف: "وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب يتواصل دائمًا مع اللاعب، كما ان الجهاز الطبي للمنتخب الأول المغربي يتابع حالة أشرف داري بإستمرار".

واختتم حديثه قائلًا: "داري تعرض إلى إصابة قوية على مستوى الكاحل مع منتخب المغرب في احدى المبارايات ولم يحصل على فترة راحة كافية قبل انتقاله إلى الأهلي".