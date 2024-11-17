والد أشرف داري: اللاعب لم يحصل على راحة كافية.. وسوف يعود بعد أسبوعين
تحدث زهير داري والد المدافع المغربي أشرف داري نجم النادي الأهلي، عن تطورات إصابة اللاعب وموعد عودته من الإصابة.
والد أشرف داري: اللاعب لم يحصل على راحة كافية.. وسوف يعود بعد أسبوعين
وقال زهير داري في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "أشرف داري في فترة العلاج حاليًا ولديه أسبوعين لكي يعود لتدريبات النادي الأهلي الجماعية والمشاركة مع الفريق".
وأضاف والد داري: "اللاعب لم يشارك مع فريق بريست بشكل طبيعي لأسباب فنية، لذلك فضل الانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية".
وأردف: "وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب يتواصل دائمًا مع اللاعب، كما ان الجهاز الطبي للمنتخب الأول المغربي يتابع حالة أشرف داري بإستمرار".
واختتم حديثه قائلًا: "داري تعرض إلى إصابة قوية على مستوى الكاحل مع منتخب المغرب في احدى المبارايات ولم يحصل على فترة راحة كافية قبل انتقاله إلى الأهلي".