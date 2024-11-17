والد أشرف داري: اللاعب لم يحصل على راحة كافية.. وسوف يعود بعد أسبوعين

الفجر الرياضي
أشرف داري
أشرف داري

تحدث زهير داري والد المدافع المغربي أشرف داري نجم النادي الأهلي، عن تطورات إصابة اللاعب وموعد عودته من الإصابة.

والد أشرف داري: اللاعب لم يحصل على راحة كافية.. وسوف يعود بعد أسبوعين

وقال زهير داري في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "أشرف داري في فترة العلاج حاليًا ولديه أسبوعين لكي يعود لتدريبات النادي الأهلي الجماعية والمشاركة مع الفريق".

وأضاف والد داري: "اللاعب لم يشارك مع فريق بريست بشكل طبيعي لأسباب فنية، لذلك فضل الانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية".

وأردف: "وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب يتواصل دائمًا مع اللاعب، كما ان الجهاز الطبي للمنتخب الأول المغربي يتابع حالة أشرف داري بإستمرار".

واختتم حديثه قائلًا: "داري تعرض إلى إصابة قوية على مستوى الكاحل مع منتخب المغرب في احدى المبارايات ولم يحصل على فترة راحة كافية قبل انتقاله إلى الأهلي".

مواد متعلقة

نشرة منتصف اليوم.. أبو ريدة رئيسًا لاتحاد الكرة ونجم الأهلي يعتذر للجماهير والأحمر يقترب من جائزتين.. تطورات إصابة زيزو وثلاثي الزمالك ولاعب برشلونة ينافس مرموش

سيدات سلة الزمالك تحقق فوزًا كبيرًا على اتحاد الشرطة في دوري الدرجة الأولى

الأكثر قراءة

ديفيد بيرنابيو: كارلو أنشيلوتي سيرحل عن ريال مدريد في هذه الحالة.. وفليك هو نجم الموسم الحالي

لهذا السبب.. هنا الزاهد تتصدر تريند "جوجل"

أسباب تسارع ضربات القلب

عضو الإسماعيلي: أتمنى تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف في الدوري المصري

العسل: كنز الطبيعة وفوائده الصحية والجمالية

التهاب الحنجرة: الأسباب، الأعراض، وطرق العلاج

هجوم صاروخي لحزب الله على حيفا يتسبب في إصابات وأضرار مادية

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 17-11-2024 في أسواق محافظة البحيرة