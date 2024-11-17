أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك حصل على مبلغ 300 ألف دولار، نظير المشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين لاعب النصر الليبي.

أمير هشام: الزمالك حصل على 300 ألف دولار من المشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كان هناك حفاوة في الاستقبال في ليبيا بمحمود شيكابالا قائد الفارس الأبيض".

وأضاف أمير هشام: "كان هناك حالة من التصميم في النصر الليبي بمشاركة شيكابالا، وهذا سر نزوله في التشكيل الأساسي بعد إعلانه"