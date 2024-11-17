أمير هشام يكشف شرط فوز قائمة هاني أبو ريدة بانتخابات اتحاد الكرة

الفجر الرياضي
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن قائمة هاني أبو ريدة، تنتظر الجمعية العمومية، لنيل إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتزكية.

أمير هشام يكشف شرط فوز قائمة هاني أبو ريدة بانتخابات اتحاد الكرة

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللائحة تؤكد أنه يتم عرض انتخاب القائمة بالتزكية على الجمعية العمومية، والتصويب بنعم أم لا، بعد عدم ترشح أي قوائم أخرى".

وأضاف أمير هشام: "لا بد من حضور نسبة 50+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية بواقع 68 ناديًا من 134 ناديًا لا كتمال النصاب القانوني، على أن يتم تصويت 25% بنعم لاختيار القائمة".

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واختتم: "حال عدم اكتمال النصاب القانوني أو رفض قائمة هاني أبو ريدة، سيتسلم المدير التنفيذي مهام عمل الاتحاد، وستتدخل الفيفا لتعيين لجنة لإدارة الاتحاد لحين عقد أقرب جمعية عمومية والدعوة للانتخابات"

هاني أبو ريدة أمير هشام اتحاد الكرة انتخابات اتحاد الكرة

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