أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي سيعمل بكل قوة على حسم عدد من الصفقات خلال شهر يناير المقبل، بسبب كأس العالم للأندية.

الأهلي يبرم صفقتين أجانب في يناير ومحاولات لإقناع تاو بفسخ العقد في الشتاء

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "سيكون من الصعب إبرام كل الصفقات المطلوبة، ولكن سيتم العمل على حسم 90% من مطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي سيبرم على الأقل صفقتين أجانب، خاصةً أن الفريق لا يزال أمامه مقعد شاغر في قائمته للاعبين الأجانب".

وقال: "الصفقة الثانية هي التي سيكون أمامها بعض المعوقات، وسيتم محاولة إقناع بيرسي تاو لاعب الفريق، بفسخ عقده قبل 6 أشهر من نهايته".

وأوضح: "تاو نفسه لا يرغب في تجديد عقده ولكنه يرغب في البقاء حتى نهاية عقده، بسبب الراتب الذي يحصل عليه وهو راتب من الصعب أن يحصل عليها في أي نادي داخل إفريقيا، بالإضافة لرغبته في الرحيل مجانًا للحصول على عقده الجديد بدلًا من حصول النادي على مقابل من وراء بيعه".

واختتم أمير هشام: "حال استقرار الأهلي على رحيل المغربي رضا سليم لاعب الفريق في يناير، سيتم العمل على حسم صفقة ثالثة في الشتاء".