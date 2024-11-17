أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الرغبة داخل نادي الزمالك ولدى أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، متبادلة بشأن تجديد العقد.

زيزو يطلب رقم خرافي لتجديد عقده مع الزمالك

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "زيزو يرغب في الحصول على مبلغ 55 مليون جنيهًا سنويًا، والمفاوضات قد تبدأ من والد اللاعب من رقم 70 مليون جنيه".

وأضاف أمير هشام: "حال عدم الاتفاق على التجديد لن يوافق الزمالك على رحيل أحمد مصطفى زيزو في يناير رغم انتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري، وهناك حالة تخوف من تكرار ملف إمام عاشور الذي رحل للدنمارك ثم العودة على الأهلي بعدها".

وقال: "الزمالك وزيزو لديهم قلق من جماهير الزمالك، والطرفين يرغب في الخروج بشكل جيد أمام الجماهير، والأمر قد يستمر لما بعد شهر يناير، خاصةً أن النادي لا ينوي الموافقة على بيعه".

واختتم: "المعادلة صعبة حتى الآن داخل الزمالك بشأن عقد زيزو، ولكن المحاولات لا زالت مستمرة لتجديد عقده، وحتى هذه اللحظة اللاعب خارج حسابات النادي الأهلي ولا يوجد أي تفاوض بين الطرفين"