أمير هشام: معنويات معلول أصبحت مرتفعة وهاني وفؤاد يسافران للنمسا نهاية الشهر الجاري

الفجر الرياضي
علي معلول
علي معلول

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن معنويات التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أصبحت مرتفعة للغاية، خاصةً بعد اقتراب جاهزيته وعودته من الإصابة التي يعاني منها في وتر إكيليس.

 أمير هشام: معنويات معلول أصبحت مرتفعة وهاني وفؤاد يسافران للنمسا نهاية الشهر الجاري

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "معلول سعيد بإنجاز برنامجه العلاجي من الإصابة الأخيرة، واقترابه من العودة للملاعب مرة أخرى".

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وأضاف أمير هشام: "محمد هاني وكريم فؤاد ثنائي الفريق لم يتحدد موعد سفرهما للنمسا لمتابعة تطورات الإصابة بسبب عدم انتهاء أوراقهم، وقد يتم السفر نهاية الشهر الجاري أو الشهر المقبل"

أمير هشام معلول الأهلي علي معلول

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