الأهلي يحسم مصير سداسي الفريق.. وغموض موقف هذا الثنائي

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن الأهلي استقر على تجديد عقود سداسي المارد الأحمر خلال الفترة القادمة.

الأهلي يحسم مصير سداسي الفريق.. وغموض موقف هذا الثنائي

وقال "شلبي" خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الأهلي استقر على تجديد عقد السداسي طاهر محمد طاهر ومروان عطية ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر ابراهيم".

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وأضاف: "مازالت المفاوضات جارية بين مسؤولي الأهلي ومحمد الشناوي الذي يرغب في الحصول على مقابل مادي كبير، كما أن الإدارة تتفاوض في الفترة الحالية مع أكرم توفيق الذي يسعى للتواجد ضمن الفئة الأولى"

الأهلي محمد الشناوي أكرم توفيق النادى الاهلى

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