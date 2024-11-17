هاندا أرتشيل وباريش أردوتش يتصدران تريند جوجل مع انطلاق تصوير فيلم "اتركه للرياح"

يشهد عالم الدراما التركية حدثاً بارزاً مع بدء تصوير فيلم "اتركه للرياح"، الذي يجمع بين النجوم هاندا أرتشيل وباريش أردوتش يعد الفيلم مزيجاً رائعاً من الرومانسية والصراع التجاري، مما يعد بتقديم تجربة مشاهدة استثنائية.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول وريثي مجموعة شركات "يا زمان" العملاقة، حيث يجسد باريش أردوتش شخصية "إيجي" الوسيم، الذي يعيش حياة هادئة في بلدة تشيشمي الساحلية، بينما تلعب هاندا أرتشيل دور "أسلي" الطموحة، التي تسعى لتحقيق أحلامها في إسطنبول. تتقاطع طرقهما عندما يضطران للتعاون لإنقاذ شركة العائلة من الإفلاس، مما يؤدي إلى تطور مشاعرهما في مواجهة تحديات كبيرة.

موعد العرض

من المتوقع أن يتم عرض الفيلم عبر منصة "نتفليكس"في شهر فبراير القادم، مما يزيد من حماس الجماهير.

طاقم العمل

يشارك في الفيلم نخبة من النجوم الأتراك، منهم:

غوزدي موتلور، طغرل تولك،شيبنيم سونميز،باريش أيتاتش،أوليمبيا أهينك،أحمد ساراج أوغلو،سيرهات نالبانتوغلو.





بعد النجاح المتوقع لفيلم "اتركه للرياح"، قامت شركة الإنتاج "03Medya" بتوقيع عقد مع هاندا وباريش للظهور معاً في مسلسل رقمي جديد بعنوان "المذكرة".

تعتبر "اتركه للرياح" من أكثر الأعمال المنتظرة، حيث يجمع بين قصة حب مثيرة وصراعات تجارية، مما يجعله محط أنظار الجمهور العربي.