«عودة قوية».. ياسمين عبدالعزيز وهانى سلامة ومحمد سعد لـ«الشاشة الذهبية»

تشهد الساحة الفنية عودة ملحوظة لعدد من النجوم إلى الشاشات التى ابتعدوا عنها لسنوات، ما يعد بعودة الحماس للجماهير التى طال انتظارها لمشاهدتهم فى إطلالات جديدة.

من أبرز العائدين للسينما، يأتى الفنان هانى سلامة بفيلم «الحارس»، ليكسر صمته السينمائى الذى استمر منذ عام ٢٠١١ حين قدّم فيلم «واحد صحيح». الفيلم الجديد، من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج ياسر سامى، تشارك فى بطولته ياسمين رئيس، التى تعمل حاليًا على التحضير لدورها. تدور أحداث «الحارس» فى إطار اجتماعى تشويقى، ومن المتوقع بدء تصويره قريبًا بعد اكتمال فريق العمل.

أيضًا، يعود الفنان محمد سعد إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب دام خمس سنوات بفيلم «الدشاش». الفيلم من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف جوزيف فوزى، ويجسد سعد فيه شخصية طبيب فى إطار كوميدى تشويقى، بمشاركة عدد من النجوم، منهم باسم سمرة وزينة ونسرين أمين. بدأ تصوير الفيلم فى القاهرة، ويعد هذا التعاون الثالث بين سعد وعبدالعزيز بعد فيلم «تتح» ومسلسل «فيفا أطاطا».

وبعد غياب دام ٦ سنوات، تستعد ياسمين عبد العزيز للعودة إلى الشاشة الكبيرة بفيلم جديد من إنتاج أحمد السبكى وتأليف خالد جلال. من المتوقع أن تعود ياسمين إلى جمهورها العريض الذى تابعها فى أفلام ناجحة سابقة، مثل «الأبلة طمطم» الذى صدر عام ٢٠١٨. وتستعد ياسمين لاختيار طاقم العمل والمخرج خلال الفترة القادمة.