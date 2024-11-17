أكشن وكوميديا: ماذا يخبئ فيلم «أحمد وأحمد» لجمهور السقا وفهمى؟

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الفنانان أحمد السقا
الفنانان أحمد السقا وأحمد فهمى

يستعد الفنانان أحمد السقا وأحمد فهمى لاستئناف تصوير فيلمهما الجديد «أحمد وأحمد»، فى تعاون يجمع نخبة من صناع السينما، بينهم المؤلفان أحمد درويش ومحمد عبدالله، والمخرج أحمد نادر جلال، والفنانة جيهان الشماشرجى، ويأتى الفيلم فى إطار من الأكشن الكوميدى، حيث يؤدى السقا دور خال فهمى، الذى يعمل مهندس ديكور وتتوالى الأحداث فى قالب كوميدى مليء بالمواقف المثيرة.

وبدأ تصوير الفيلم منذ أسابيع وتم الانتهاء من تسعة أيام تصويرية، إلا أن العمل توقف مؤقتًا بسبب ارتباط السقا بتصوير مسلسل «العتاولة ٢»، المنتظر أن يعرض فى رمضان ٢٠٢٥، ويتوقع أن يعود فريق العمل إلى استئناف التصوير بعد انتهاء السقا من التزاماته الحالية.

السقا، يشهد فترة نشاط مكثف، حيث يعمل حاليًا على عدة مشاريع سينمائية ضخمة، من بينها «الديب» مع المخرج محمد سلامة، و«الجزيرة ٣» مع المخرج شريف عرفة، و«أرض زيكولا» من إخراج أحمد خالد موسى. يذكر أن آخر ظهور للسقا فى السينما كان بفيلم «السرب» لعام ٢٠٢٤، بينما آخر أفلام أحمد فهمى كان «عصابة الماكس»، الذى عرض فى العام نفسه.

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